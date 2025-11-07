Снимка: АП/Видео:"Ройтерс"
-
Очаква се да разговарят за руския петрол, търговията и войната в Украйна
Американският президент Доналд Тръмп посрещна в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан. Очаква се разговорите им да се съсредоточат върху енергийното сътрудничество, търговията и войната в Украйна, предаде "Ройтерс".
Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна в Белия дом по обяд местно време за първата им двустранна среща, откакто републиканецът се върна на президентския пост през януари.
Виктор Орбан ще се срещне с Тръмп във Вашинтгтон
Една от темите, които се очаква двамата да обсъдят, е зависимостта на Унгария от руски петрол на фона на опитите на Тръмп да откаже страните по света от суровината с такъв произход.
При посрещането на Орбан американският президент заяви пред репортери, че са възможни изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол, поради силната ѝ зависимост от него.
„Разглеждаме и това, защото за него е трудно да приема петрол и газ от други места“, заяви Тръмп.Редактор: Ивайла Митева
