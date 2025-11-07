Снимка: Getty Images
-
Людмила Елкова: Темата с бюджета наистина става драматична
-
Йотова за Бюджет 2026: Не го искат нито управляващите, нито министърът на финансите
-
Дипломатът Веселин Вълчев: Зохран Мамдани не се появява от нищото
-
Бизнесът след разговора с Бойко Борисов: Може да се каже, че диалогът е възстановен
-
Реакции в кулоарите: Кой и за какво е лобирал пред британското правителство
-
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
Унгарският премиер ще обсъди изключването от американските енергийни санкции
Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес във Вашингтон с президента Доналд Тръмп, за да обсъди изключването на Унгария от американските енергийни санкции.
Целта на Орбан е да сключи широкообхватно икономическо споразумение със Съединените щати. Унгарският премиер поддържа топли отношения с Москва и в същото време се ползва с благоразположението на Тръмп. Будапеща обаче е почти изцяло зависима от руските енергийни доставки.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни