Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес във Вашингтон с президента Доналд Тръмп, за да обсъди изключването на Унгария от американските енергийни санкции .

Целта на Орбан е да сключи широкообхватно икономическо споразумение със Съединените щати. Унгарският премиер поддържа топли отношения с Москва и в същото време се ползва с благоразположението на Тръмп. Будапеща обаче е почти изцяло зависима от руските енергийни доставки.

