Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна сирийския си колега Ахмед аш Шараа в Белия дом за първата среща между двамата , която се разглежда и като признание за бившия джихадист, предадоха агенциите.

Срещата протича дискретно, далеч от камерите, отбелязва "Франс прес".

Сирийският президент пристигна в 11:37 ч. местно време, съобщи Белият дом. Той не мина през главния вход и не беше спазен обичайният протокол, който се следва при посещения за държавни глави и ръководители на чужди правителства.

