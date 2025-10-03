Сирия е на път да завърши нова и важна стъпка в прехода на страната след свалянето на режима на Башар Асад миналата година – формирането на преходно законодателно събрание.

На 5 октомври в страната ще бъдат произведени първите избори след повече от четири десетилетия авторитарно управление на Сирия при фамилията Асад и десетилетие на гражданска война. Датата на вота бе обявена в момент, когато правителството на временния президент Ахмед аш Шараа се стреми да възстанови държавните институции и да спечели легитимност на фона на регионалните и международните усилия за стабилизиране на опустошената от войната страна, отбеляза "Ал Джазира".

Бедуини срещу друзи: Какво предизвика последните смъртоносни сблъсъци на религиозни групи в Сирия

Процесът по избора на нов сирийски парламент далеч не е прост, а около него има и доста противоречия, припомня "Дойче веле" .

Изборният процес

Въпреки обявяването на избори, не всеки сириец ще отиде до избирателната урна. Няма да има и политически партии или предизборни плакати. Вместо това гласовете ще бъдат подадени от различни комитети, поради което първите избори в страната от няколко десетилетия насам се описват като "непреки", обяснява процеса "Дойче веле".

"Ситуацията в Сирия към момента не позволява провеждането на традиционни избори, като се има предвид наличието на милиони вътрешно и външно разселени лица, липсата на официални документи и крехкостта на правната структура", заяви в изявление в края на юни временното сирийско правителство, в отговор на въпроса защо изборите ще бъдат непреки.

Процесът на избор на нов Народен съвет ще протече в няколко етапа:

► Народният съвет на Сирия беше разпуснат от новите сирийски власти, назначени от ислямистката коалиция, която дойде на власт през декември 2024 г.

Бъдещият парламент, натоварен с упражняването на законодателни функции през период от пет години, трябва да има 210 членове: 140 назначени от местни комитети, контролирани от избирателната комисия, и 70 назначени пряко от временния президент Ахмед аш Шараа, пише АФП.

►Деветнайсет депутати, представляващи три региона, в които няма да бъдат проведени избори обаче, все още няма да бъдат избрани. Така, на практика, на 5-и октомври ще станат ясни имената на 121 от членовете на парламента.

През юни преходното правителство на Сирия определи 11-членна Върховна комисия за изборите за Народен съвет, която от своя страна назначи т.нар. подкомитети за изборите в 62-те избирателни района на страната.

► В следващия етап различните районни подкомитети назначиха директно между 30 и 50 души, които ще представляват всеки мандат в своя район. Тези хора ще сформират "избирателна колегия" – група от избиратели, натоварени с избора на депутати сред самите тях.

Цялата избирателна колегия в Сирия ще наброява между 6000 и 7000 души.

► При определянето на тези хора подкомитетите трябваше да вземат предвид различни техни характеристики, включително квалификации като университетски дипломи и професии и дори социално влияние – това са хора, които са били активни и са известни в своите общности – и разнообразие, както и да гарантират, че групата включва разселени лица, хора с увреждания и бивши затворници на режима на Асад.

Освен други качества като възраст и гражданство, членовете на избирателната колегия не трябва да са били част от предишния режим (освен ако не са дезертирали по време на гражданската война), да са служили в силите за сигурност или да имат криминално досие. Двадесет процента от членовете на избирателната колегия трябва да са жени.

Израел е атакувал цел близо до президентския дворец в Дамаск

Женският глас в управлението

Според доклад на сирийската неправителствена организация "Мусава", по времето на Асад жените са съставлявали едва 10–12% от членовете на парламента между 2007 и 2022 г.

► Участието им е било още по-ниско на местно ниво, където през 2011 г. те са съставлявали 2% от членовете на местните и общинските съвети, а през 2022 г. са достигнали 11–12%, сочи проучването на организацията, цитирано в изданието на "Атлантическия съвет".

► След падането на Асад напредъкът по отношение на политическото участие на жените остава ограничен. Временното правителство включва само една жена министър. Подготвителният комитет за национален диалог и Комитетът за изготвяне на конституцията – преходни органи, натоварени с изпълнението на важни задачи по време на прехода – включват две жени от общо седемте членове на двата органа (30%).

Настоящите избори дават възможност за жените, въпреки съпротивата на консервативните части на сирийското общество и самите власти.

Вотът и малцинствата

Очаква се новият парламент да положи основите на по-широк демократичен процес след отстраняването на Асад през декември. Това се случва след почти 14 години гражданска война, съобщи сирийската държавна агенция САНА.

Временният президент на Сирия обяви сформирането на ново правителство

Критиците обаче предупреждават, че настоящата система не представлява адекватно маргинализираните общности в Сирия. Първоначално властите оповестиха, че гласуването ще се състои през септември. Изборният процес обаче бе отложен с няколко дни, а официални лица обясниха, че твърде много кандидати са проявили желание да се присъединят към избирателната колегия.

Дори след обявяването на новата дата, на отделни места в страната избори няма да бъдат проведени.

► В провинция Суейда, която е доминирана от сирийското друзко малцинство, както и в части от провинциите Ракка и Хасака, които са под контрола на сирийското кюрдско малцинство. Тези региони трябва да бъдат представени от 19 кандидати, които на този етап няма да бъдат избрани в новия парламент. Временното правителство обяви, че изборите в тези райони са отложени от съображения за сигурност.

През последните месеци в посочените региони се съобщаваше за междуобщностно и религиозно насилие, при което загинаха хиляди хора. Но в действителност изборите са отложени, защото сирийското правителство всъщност не контролира тези райони – те са под контрола на друзите и кюрдите, отбелязва "Дойче веле".

"Изборите са суверенен въпрос, който може да бъде решен само в райони, които са изцяло под контрола на правителството", заяви говорителят на Върховната комисия Навар Наджмех през юли, запитан по въпроса за произвеждане на изборите.

► На обществено равнище изключването на региони като Суейда, Хасака и Ракка поради несигурност или липса на политическо съгласие повдига сериозни въпроси относно представителността на изборите. Трудно ще бъде да се говори за парламент без представителство от ключови региони извън контрола на правителството като за истинска национална институция, пише седмичникът "Араб уикли".

Експерти от гражданското общество предупредиха, че това изключване може да задълбочи разделенията и да отслаби перспективите за национално помирение в момент, когато Сирия спешно се нуждае от инициативи за преодоляване на вътрешните различия в общностите си.

Опасенията относно президентската власт

САЩ: Ликвидирахме висш представител на сирийския клон на „Ал Каида”

► Окончателните списъци с кандидатите бяха публикувани на 18-и септември, съобщи САНА. Всеки гражданин имаше на разположение три дни, за да обжалва кандидатите, които според него не бива да бъдат част от списъците.

Самата предизборна кампания не е публична — тя трябва да продължи една седмица преди вота и се провежда само сред членовете на избирателната колегия. Така в изборния ден колегията трябва да гласува за 121 членове на новия сирийски парламент измежду собствените си редици.

► Процесът по избор включва мерки, предназначени да повишат доверието, включително разпределението на местата по региони, етапите за обжалване и възражения и създаване на местни комитети за надзор на избора на представители на избирателните колегии.

Опасения относно податливостта на тези механизми към манипулации, особено предвид липсата на силен независим надзор и широките правомощия на президента, които му позволяват да назначава една трета от членовете и да издава укази със сила на закон, все пак продължават да са налице, отбелязва "Араб уикли".

► След приключването на изборния процес към новия парламент ще се присъединят още 70 депутати, избрани директно от временния президент на страната Ахмед аш Шараа, бивш лидер на бунтовническа групировка. Той зае поста след като неговото ислямистко движение "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ) поведе атаката за свалянето на Башар Асад през декември миналата година.

Тази рамка поражда съмнения дали изборите наистина ще доведат до създаването на парламент, способен да упражнява власт, или просто до фасада, която легитимира изпълнителната власт, отбелязва изданието.

В риск ли е прозрачността на изборния процес?

"На хартия изборният процес въвежда скромни, но значими подобрения с многобройни консултативни фази, механизми за обжалване и стъпки за увеличаване на участието на жените", отбеляза пред "Дойче веле" по-рано този месец Хаид Хаид, сирийски анализатор и старши експерт в базираната в Париж "Арабска инициатива за реформи". Международни наблюдатели също са поканени да наблюдават процеса. Освен това Върховната комисия е по-разнообразна от други държавни органи и не е доминирана от членовете на "Хаят Тахрир аш Шам", посочи още Хаид.

Но процесът е "засенчен от структурни неясноти и нерешени въпроси, които го правят уязвим за манипулации", посочи той и добави, че това може да доведе до липса на доверие в обществото. Публикации на местни медии сочат, че към момента множество сирийци смятат, че няма начин да се проведат директни избори.

► Неотдавнашно проучване, проведено от Арабския център за изследвания и политически проучвания в Катар между средата на юли и средата на август, установи, че 57% от близо 4000 интервюирани сирийци смятат политическата ситуация за положителна.

Но други техни сънародници са много по-критични, като твърдят, че строго контролираният процес е "повърхностен фарс" – начин да се легитимира преходното правителство, без да се търси истински консенсус или демокрация.

Неофициалният лидер на Сирия: Готови сме да приемем сили на ООН в буферната зона с Израел

► Някои от най-острите критици на тези избори са членове на малцинствата в Сирия. През последните седмици представители на различни малцинствени групи публикуваха писма или изявления, в които критикуват процеса и го наричат "нелегитимен".

► В началото на миналата седмица 14 различни сирийски граждански групи също излязоха с позиции, като те препоръчват промени в процеса под предлог, че различни аспекти на изборите дават на президента Аш Шараа прекалено голям контрол както над изборния процес, така и над резултата от него.

Например, съгласно временната конституция на Сирия, президентските укази могат да бъдат отменени само с две трети мнозинство в Народното събрание.

► Ето защо седемдесетимата депутати, избрани директно от Аш Шараа, ще бъдат толкова важни – ако те представляват само неговите интереси, ще бъде много трудно да се постигне две трети мнозинство, което да действа срещу него в парламента.

Има и критики относно ролята, която ще играе новият парламент, когато бъде избран. Той ще има за задача предимно да преразгледа редица стари закони, да приеме нови закони за отваряне на страната, да изготви нова конституция, да подготви преки избори в рамките на следващите три до пет години, както и да ратифицира договори, които биха могли да преобразуват външната политика на Сирия.

► На международно равнище някои наблюдатели разглеждат изборите като тест за готовността на сирийското правителство да сигнализира за намерения за реформи, което потенциално може да проправи пътя за постепенна икономическа подкрепа или дипломатическо признание.

Анализатори предполагат, че дори частичен успех на изборите, чрез осигуряване на известна степен на плурализъм и прозрачност, би могъл да укрепи позицията на правителството в условията на нарастваща икономическа и хуманитарна криза, особено предвид срива на инфраструктурата и влошаването на обществените услуги.

Експерти-политолози предупреждават още, че продължаващото доминиране на изпълнителната власт над парламента и липсата на истинско гражданско участие в изготвянето на законодателството ще подкопаят както вътрешното, така и външното доверие в усилията за реформи.

Редактор: Цветисиана Костова