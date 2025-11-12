Снимка: iStock
-
Какви са привилегиите на пътя на колите със специален режим на движение
-
Деца с кросови мотори „прелетяха” през пешеходен площад в Перник (ВИДЕО)
-
Жители на квартал в София на бунт заради нов строеж
-
Протест в Белград срещу разрушаването на сгради на генщаба на бившата югославска армия
-
ВСС ще разгледа днес освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор
-
Синдикати срещу по-високо ДДС, властта остава твърда за Бюджет 2026
Днес между 8:00 и 18:00 ч. движението при Пловдив ще се осъществява само в изпреварващата лента
Днес между 8:00 и 18:00 ч. временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив.
Причината е извършване на асфалтови дейности. Те ще се изпълняват в платното за София при 137-ия км и в участъка между 140-ия и 142-ия км на автомагистралата, като трафикът ще преминава по изпреварващата лента. Ограничено ще бъде движението в активната и аварийната лента.
Започва вторият етап на акция „Зима” - ще се проверяват и пешеходците
От Пътната агенция апелират шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта.
Последвайте ни