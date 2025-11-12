Столичният квартал „Слатина” на бунт заради предстоящ строеж. Напрежението е предизвикано от опасения, че паркинг и зелени площи ще бъдат „пожертвани”, за да се осигури терен за нова сграда. Обитателите на голям блок в съседство твърдят, че ще попаднат в блокада заради строителството.

От районната администрация са убедени, че всичко е законно.

„Колегите от Столичната община са изготвили проект за изпълнение на уличната регулация, за да може, ако се строи в този частен имот, да има откъде да се влиза в квартала”, обясни кметът на „Слатина” Георги Илиев в ефира на „Здравей, България”.

„Преди 3-4 дни разлепиха бележки по дърветата с предупреждение, че предстои кастрене и трябва да преместим колите си. Около 100 паркоместа ще бъдат превърнати в 29”, каза един от жителите на блока.

„Този строеж неслучайно е изоставен. Правено е геоложко проучване, което доказва опасност, защото земните слоеве там пропадат. Реката прелива вече два пъти. Ще се случи същото, каквото стана в „Елените”, каза друга живееща в района.

