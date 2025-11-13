Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем. САЩ е наш партньор, ние сме надеждни, OFAC приветстваха действията ни. Днес, ако преодолеем ветото на президента за закона за "Лукойл", в понеделник или вторник ще имаме решение и ще бъде избран особеният управител. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС.

Според него Русия няма да заведе дела срещу България, тъй като санкциите са американски и оттам произлизат действията на България - по принуда. "Правителството прави всичко възможно рафинерията в Бургас да работи добре. Помолил съм финансовия министър да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл", тъй като искат предварително да вкарат забраната. Няма да се създава проблем, за да може да се разплащат до 21 ноември", увери Борисов.

Въпреки призивите: Президентът наложи вето на промените в закона за „Лукойл”

По думите му активите на "Лукойл" и "Роснефт" трябва да бъдат продадени, тъй като в момента не могат да работят. "Румен Радев направи необходимото да забави с една седмица взимането на решения за "Лукойл". Не знам какво му носи това. В петък приехме закона, още тогава можеше да наложи вето и да продължим работа, но той го направи вчера. Днес ще има дебати и дори да се приеме, най-рано утре ще излезе указ. До понеделник следобед в САЩ не работят и така времето за реакция се намали с една седмица. Президентът може само да намира кусури. Никой няма намерение да продава рафинерията", коментира лидерът на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че със сина на Тръмп не е разговарял за „Лукойл“.

Относно бюджета за следващата година той се пошегува, че е било очаквано план-сметката да се приеме в САЩ и днес МС ще я внесе в българския парламент. По думите му преминаване на бюджета през Тристранния съвет не е задължително условие, въпреки че той винаги е работил на принципа на свикването му.

„Тристранката не е задължителна, но при мен винаги имаше. При мен работеха през цялата година. Аз балансирах бизнеса и синдикатите и виждате, че те идват при мен в офиса на ГЕРБ. И им отговарям, че когато не съм овластен, няма как с 66 депутати да си налагам волята”, заяви Борисов.

„Имаше шанс да направят по-добри политики за България, но виждате, че те са тръгнали към една наклонена плоскост на повишаване на данъците, на огромни разходи, на война със средната класа, бизнеса. Това ни вкарва в много тежка картина. Ако продължи, отиваме към румънски и гръцки сценарий. Това правителство нарушава един 25-годишен консенсус за стабилни публични финанси. Те са първите, които взривяват политиките на стабилност”, коментира Мартин Димитров от ПП-ДБ.