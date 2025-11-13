Обществото на драматичните автори и композитори (SACD) - група, представляваща френски автори и сценаристи, съобщи, че е завела съдебно дело срещу TikTok за предполагаеми нарушения на авторските права. Нестопанската организация представлява около 60 000 писатели за кино, телевизия, театър и комедийни шоута.

„TikTok от много години използва защитени произведения от репертоара на SACD без никакво разрешение и никога не е предложено приемливо възнаграждение на авторите на тези произведения, нито са премахнати творбите, за които сме помолили“, каза SACD, цитирано от AFP.

„За” и „против” ограниченията на социалните мрежи за деца: Кои държави въведоха регулации и какви са те

SACD посочи използването на диалози или откъси от водещи френски филми като „Астерикс и Обеликс“ или култовата комедия „Brice de Nice“, както и анимационни сериали и комедийни скечове.

След четири години безрезултатни дискусии, SADC заяви, че търси „компенсация за загубите, понесени от авторите на произведенията, използвани или изпълнявани на платформата“.

Обществото също така призова TikTok да бъде прозрачна по отношение на финансовите си показатели, за да се определи сумата, дължима на притежателите на авторски права върху материалите, използвани на платформата.

TikTok, собственост на китайската фирма ByteDance, има европейска централа в Ирландия и е изправена пред нарастващ регулаторен натиск в Европа. През май платформата беше глобена с 530 милиона евро от ЕС за незаконно изпращане на лични данни на европейци в Китай.

Първото заседание по делото е насрочено за 18 март.

Редактор: Дарина Методиева