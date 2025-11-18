Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Испания. Той ще проведе редица срещи в парламента, както и разговори с крал Фелипе VI и с министър-председателя Педро Санчес.

Програмата за визитата предвижда срещи с председателите на двете камари на испанския парламент – Педро Ролан и Франсина Арменгол. След разговорите с краля и с министър-председателя ще бъдат подписани двустранни документи.

Украйна придобива до 100 френски изтребителя след "историческа сделка" с Париж (СНИМКИ)

На 17 ноември Зеленски посети Франция. По време на визитата той и френският му колега Еманюел Макрон подписаха декларация за сътрудничество за придобиването на военна техника. Зеленски подчерта, че съгласно сключеното споразумение Украйна ще може да получи около 100 изтребителя "Рафал", френски радари и осем системи за противовъздушна отбрана САМП-Т от ново поколение.

