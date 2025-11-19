Решението на председателя на Народното събрание да не допусне за разглеждане референдума за еврото, предложен от президента Румен Радев, в парламента противоречи на Конституцията. Причината е, че председателят на НС няма такива права, Основният закон не допуска по никакъв начин такова поведение. Това каза бившият председател на Народното събрание Михаил Миков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Спорове в парламента заради решението на КС за референдума за еврото

По отношение на Наталия Киселова и произнасянето на Конституционния съд, който реши, че председателят на НС няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, Миков смята, че това е „достатъчно тежко наказание за един човек, който си вади хляба с конституционно право”.

„Убеден съм, че Наталия Киселова си е давала сметка в каква сложна ситуация попада. Върху нея е бил упражнен натиск. Вероятно един ден, когато пише мемоарите си, ще разкаже”, допълни той.

Делото „Коцев”

По отношение на решението делото срещу Благомир Коцев да бъде върнато във Варненския окръжен съд Миков каза, че „има логика в това там, където е извършено престъплението, в което той е обвинен, да се гледа и делото”.

Бюджет 2026

Миков коментира и бюджета за следващата година. Той го определи като милитаристичен, тъй като разходите за отбрана и сигурност са много големи. По тази причина посочи, че държавната план-сметка не може да бъде определена като лява.

Според него такъв бюджет, акцентиран върху милитаризирането, води до задлъжняване.

Редактор: Цветина Петрова