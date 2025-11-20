-
Задържаха двама автокрадци минути след кражба в София
-
Намериха забранени предмети в ареста във Варна, задържани са петима служители
-
Полският премиер твърди, че двама украинци, работещи за Русия, стоят зад железопътния саботаж
-
Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско
-
„Дръжте крадеца”: Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари”
-
Задържаха мъж с незаконни оръжия на турската граница
Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа на бул. „Черни връх”
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната си права - очакват се пледоарии. Тя е обвинена в укривателството на Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.
Призоваха Георги Семерджиев като свидетел срещу бившата полицайка Симона Радева
Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил пътно - транспортното произшествие, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си. Малко след инцидента, тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.
До момента Радева не е давала обяснения по делото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни