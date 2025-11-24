Десетки ентусиати се изкъпаха в замръзнала река край Якутск, пробивайки дупка в дебелия лед. Градът е столица на Якутия - регион, обявен за едно от най-студените места на планетата.

Температурата от -30°C обаче явно не притесняваше къпещите се, които бяха част от клуб за моржуващи - хора,които обичат да плуват в ледени води.

Якутск в разположен на 5 000 км източно от Москва върху вечната замръзналост на руския Далечен изток. Поднулевите температури там се отчитат от октомври до април и понякога падат под -60°C през зимата. През зимните месеци -30°C се смята за доста "висока" температура в Якутск.

Къпането в ледени води, известно още като моржуване, е популярно в северните региони на Русия и в Азия. Мнозина вярват, че то е полезно за здравето. Според моржуващите студената вода укрепва имунитета и подобрява кръвообращението.

Редактор: Станимира Шикова