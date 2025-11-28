Работодатели и синдикати се срещнаха с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата, след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.

След срещата Петкова обобщи резултатите. "Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите. Предстои в следващите дни да ги разгледаме в Министерството на финансите. Следващата седмица ще обсъдим конкретните мерки, които се предлагат. Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура", обясни тя.

По думите на председателя на ресорната комисия Делян Добрев - ако има разбирателство, ще бъде внесен допълнителен доклад за преразглеждане на трите бюджета, приети на първо четене в пленарна зала. Новите параметри, за които се постигне договорка, ще бъдат включени на второ четене на държавния бюджет. "Имаме достатъчно време до края на годината да приемем държавната план-сметка, допирните точки между работодатели и синдикати са повече от очакваното. Ще продължим да работим докато не намерим консенсус и баланс", посочи той.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев изрази надежда за обединение около бюджетни промени, които да удовлетворяват работещите и частния сектор с цел запазване на доходите и конкурентноспособността, без да се ощетява администрацията.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров съобщи, че възможният компромис може да се направи по няколко начина. "Протестите ни целят увеличение на заплатите. Трябва да решим откъде могат да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията. Има над 20 мерки, които коментирахме, разбрахме се финансовото министерство да ги остойности. Във вторник следобед ще се съберем да подновим диалога", разкри той.

Председателят на УС на БСК Добри Митрев обясни, че най-голямото притеснение е по отношение на данък дивидент. "Това е всъщност нещото, което най-много, заедно с повишаване на осигурителната тежест, притеснява предприятията", обясни той.

А според Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" има няколко сектора в администрацията, в които заплащанията са унизително ниски, и трябва да се вземат мерки в бюджета.

Припомняме, че бюджетът за 2026 г. не получи одобрение и от социалните партньори, и безпрецедентно беше внесен в Народното събрание, без да бъде обсъден на Тристранен съвет.

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Плановете на управляващите са процедурата да започне отначало с нови сметки за приходи и разходи и нови преговори. Според премиера всичко това може да се случи през декември, за да влезе бюджетът в сила от 1 януари. В обсъжданията по Бюджет 2026 участват представители и на четирите партии, които подкрепят правителството.

Няколко часа след стопирането на бюджетната процедура стана ясно, че диалогът между работодатели и синдикати е възстановен - със среща в централата на ГЕРБ.

Припомняме, че в сряда ресорната парламентарна комисия прие на второ четене план-сметките на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Очакваше се днес да бъде обсъден и проектът на държавен бюджет за 2026 г. - първият в новата за страната ни евровалута.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. „За” гласуваха 131 депутати - от партиите в правителството, „ДПС-Ново начало" и четирима независими. Против бяха 87 - от ПП-ДБ, „Възраждане”, АПС и МЕЧ. Депутатите от „Величие” не бяха в залата. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни.