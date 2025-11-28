Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 24-годишния шофьор на камион, който причини тежка катастрофа с три жертви на Околовръстното на града.

7-годишното дете, което единствено оцеля след удара, е в стабилно състояние, съобщиха за NOVA от УМБАЛ "Св. Георги". То ще остане още няколко дни в лечебното заведение.

24-годишният Джуней Дюлгеров поиска да бъде освободен под “домашен арест” с електронно устройство за проследяване. Прокуратурата представи справка от 4 страници с пътни нарушения, които той е извършил на пътя.

В мотивите за решението си съдът посочи, че престъплението, в което е обвинен, е тежко. Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи от 15 до 20 години зад решетките.

“Все пак се касае за изключително младо момче, на 25-години с много добри характеристични данни. Не е осъждано и аз считам, че тази мярка “домашен арест” би изиграла ролята, която е отредила законът”, посочи адвокатът на Дюлгеров - Георги Кутрянски.

Той беше докаран с белезници в съда и запази мълчание на влизане. В залата дойдоха и негови роднини.

Според прокурор Владимир Вълев той е с множество нарушения на пътя. С 10 наказателни постановления и 20 фиша за различни провинения.

Според разследването във фаталната вечер Дюлгеров се е разсеял, най-вероятно заради изпуснат телефон около седалката си.

Припомняме, че Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 24-годишния шофьор на товарен автомобил в катастрофата с трима загинали, защото според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на трима души от едно семейство - 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче.