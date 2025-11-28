В петък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медийният експерт Оля Маркес, предприемачът Стефан Димитров и спортният журналист изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема, по която дебатираха, беше за напрежението на кулоарите на Народното събрание и резултатите след срещата на управляващите със социалните партньори в Министерството на финансите. Очаква се да отпадне увеличението на данък дивидент, а ръстът на осигуровките да е с 1 процент, минималната заплата да се отвърже от средната и да отпадне софтуера за управление на продажбите.

След това гостите коментираха промяната на правилата за паркиране в София. Влизането им в сила може да бъде замразено, докато съдът не се произнесе окончателно по жалбите срещу тях.

Редактор: Ивайла Митева