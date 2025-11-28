Държавният секретар на САЩ Марко Рубио няма да участва в срещата на външните министри на НАТО следващата седмица, въпреки притесненията сред съюзниците относно американския план за Украйна. Това съобщиха източници, запознати с въпроса, предаде АФП.

Отсъствието на водещия дипломат на САЩ, държавата, която е гръбнакът на трансатлантическия алианс, от традиционната годишна среща през декември е необичайно, а в случая още по-показателно, тъй като дневният ред ще бъде доминиран от обсъждане на интензивната американска дипломация около войната в Украйна.

Хора, запознати с плановете за пътуване на Рубио, казаха при условие за анонимност, че засега той не възнамерява да присъства на заседанието в Брюксел и ще бъде представляван от заместника си Кристофър Ландау.

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Паралелно с това, докато Рубио стои настрана от преговорите в НАТО, специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф се очаква следващата седмица в Москва за разговори по украинската тема.

Миналия уикенд Рубио пътува до Швейцария за консултации с украинската страна по план за прекратяване на войната, който бе остро критикуван от европейските съюзници като документ, наподобяващ списък с желания на Москва, започнала инвазията през февруари 2022 г. В Женева той се срещна и с европейски съветници по националната сигурност.

Войната в Украйна: Стив Уиткоф е съветвал руснаците как да накарат Тръмп да се съгласи с техните искания

Високопоставен представител на Държавния департамент подчерта, че администрацията на Тръмп вече е постигнала напредък в рамките на НАТО, настоявайки съюзниците да повишат разходите си за отбрана, като допълни, че очакванията Рубио да присъства на всяка среща са нереалистични. Според него историческите външнополитически успехи за първите 10 месеца от управлението на администрацията говорят сами за себе си.

Първоначалният американски план, изготвен без консултации с европейските партньори на Украйна, предвиждаше Киев да се изтегли от източния регион Донецк, а САЩ на практика да признаят Донецк, Крим и Луганск за руски. Под натиска на Киев и европейските държави Вашингтон смекчи някои от предложенията, но актуалното съдържание продължава да остава неясно.

Допълнителна несигурност внася и решението на президента Володимир Зеленски да освободи главния украински преговарящ Андрий Ермак, след като негов съветник беше поставен под разследване за корупция.

Редактор: Ивайла Митева