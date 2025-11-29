Нови случаи на агресия и опити за сексуално насилие от страна на 13-годишното момче от Кризисния център във Видин, което през юни тази година нанесе удар с юмрук в лицето на 12-годишния Георги и го прати в болница в безсъзнание и с разкъсно-контузна рана. Случаят предизвика вълна от възмущение, а граждани на Видин излязоха на протест. Комисията към общината наложи най-тежката мярка „настаняване в интернат” за 13-годишния и той беше откаран към София.

Пет месеца по-късно в „Темата на NOVA” oт Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Министерския съвет обясниха, че момчето все още се намира в Кризисен център, но в град Шумен, въпреки, че има съдебно решение за настаняването му във възпитателно училище, интернат.

„Неговият адвокат е обжалвал решението, с което е постановено настанява във възпитателно училище, интернат, което пък ние намираме за абсолютно необходимо”, заяви секретарят на комисията Петя Петрова.

По думите 13-годишният е нарушавал правилника и в Кризисния център на Шумен. „Имаме информация, че е нападал момичета с цел сексуално насилие, прояви на сексуално насилие спрямо момичета, неосъществени, разбира се, но това са неофициални данни”, добави още Петрова и обясни, че към момента се подготвят документите за настаняване на момчето в интернат „Ангел Узунов”, град Ракитово.

Без разкрити извършители остава побоя на 14-годишно момче, нападнато от група младежи в подлеза на метростанция Горна баня”.

„Синът ми беше със счупена глава, наранявания и отоци по тялото. Целите му крака и ръце бяха в синки и кръвонасядания. Съборен е на земята, ритан е, удрян е, сцепена му е главата, съблечен, тениската, с която е бил скъсана и открадната или взета, не знам. Ако ние не бяхме дошли да си изчистим кръвта от мястото на случката, тя седя, може би две седмици”, заяви в „Темата на NOVA” майката на 14-годишния Адриана Добрева и добави, че не вижда решение.

„Изводът е, че в един момент, освен, че се чувстваш сам, нямаш сигурност абсолютно никъде. Нито на улицата, нито в дома си, нито в институцията. Оказва се, че дори да дадеш гласност на проблема си, няма решение”, допълни Добрева.

