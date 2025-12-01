От днес станалия известен като “втори депутатски паркинг”, разположен върху част от пл. “Св. Александър Невски”, трябва да бъде освободен. До решението се стигна след писмо на председателя на Народното събрание, в което стана ясно, че депутатите се отказват от зоната за сигурност към старата сграда на парламента.

Писмото се появи ден след публичните обвинения между кмета на София Васил Терзиев и лидера на “ДПС-Ново Начало” Делян Пеевски относно съдбата на това пространство.

Все по-голямата липса на достатъчно паркоместа в центъра на София, през последните седмици доведе до промени в Наредбата за организация на движението в Столична община. А те от своя страна, до полемики в общинския съвет – „за” и „против” промените.

“Синята зона вече ще струва 2 евро на час, зелената – 1 евро на час. Предлагаме парите, които плащат живущите в зоните за паркиране, да остават в тези квартали, да се инвестират”, каза общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Общинският съветник от “Спаси София” Андрей Зографски препоръча тези пари да бъдат използвани, за да има свободни и ремонтирани тротоари и да бъдат премахнати изоставените коли.

“Не споделяме ентусиазма на колегите, защото ние не виждаме никаква реформа. Това е едно увеличаване на цените и реално превръщане на центъра в един много голям паркинг”, смята Еньо Савов, общински съветник от “БСП за България”.

Васил Терзиев: Целта, която сме заложили, е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Но едно нещо ги обедини – големият брой служебни абонаменти в зоните и така наречената "зона за сигурност” заедно с това, което се случва или не се случва в нея.

По официални данни на Центъра за градска мобилност, града разполага с около 12 хиляди паркоместа в Синя зона. Близо 900 от тях са служебни абонаменти, като почти всеки четвърти е на държавен или общински орган. Местата в зелена зона пък са около 21 хиляди, а служебните абонаменти там – малко над 400.

Въпреки че максималният брой на този вид места е до 10% от общия в съответната подзона, на места като тази част от ул. "Славянска", свободното паркиране се е превърнало в битка за оцеляване. Местата за целта са 19, докато служебните абонаменти – 29.

“Всичко е било предмет на дискусия. Хората, които живеят или се опитват да посетят центъра, се интересуват, негодуват с основание, задават въпроси”, сподели кметът на район “Средец” Трайчо Трайков.

Служебните абонаменти издадени на един адрес, могат да бъдат не повече от 5. От Столичната община обаче заявиха за NOVA, че всъщност съществуват и индивидуални споразумения, изключения от правилото. Към момента знаят за едно – подписано през 2006-а между тогавашния кмет и Министерството на транспорта при неясни условия. Сега са разпоредили проверка за това има ли и други и за какъв срок са сключени. Кметът на район „Средец” Трайчо Трайков, на чиято територия са струпани най-голяма част от тази места, също потвърждава това.

“Това са общо около 1000 места в центъра на София. За по 100 лева на паркомясто. По сега действащите цени е 650 лева на месец”, обясни той.

Друг начин да заобиколят правилата много институции намират в „зоната за сигурност” – една територия с не много ясно съдържание. По закон, обхваща от 5 до 20 метра от сградата, чиято сигурност трябва да пази по време на протести например.

Още протести в София заради реформата в паркирането

Сгради като тази на Народното събрание, на Министерския съвет, на Президентството, на военни обекти, на съдебната власт и други.

Неформално обаче, тези зони често се превръщат в паркинг за служители. Пример – площад „Желю Желев” зад сградата зад парламента, както и тази част от площад „Св. Александър Невски” в близост до сградата на старото Народно събрание, с капацитет над 100 автомобила. В него депутатите не работят от няколко години, но зоната за охрана, превърната във втори депутатски паркинг и забранена за автомобилите на граждани, остана. Поне до днес, когато след публични престрелки между депутати и общински съветници, Парламента взе решение да я освободи.

“Хората винаги са се питали с какво народните представители са заслужили да имат гарантирано място за паркиране, каквото никой друг, който работи в центъра на София няма. А когато вече се преместиха тук и пл. „Желю Желев” също беше заграден за паркинг, което също е грозно, тогава вече стана съвсем абсурдно”, коментира Трайчо Трайков.

“Това е било също част от по-големия разговор за паркоместата, които институциите ползват по креативни начини. Много често това става чрез “зоните за сигурност” или за охрана. Долу на „Леге”, ако погледнете, също съда си е сложил една зона за сигурност, където по-рано бяха служебни абонаменти”, допълни той.

Дали да паркират в зоната си за сигурност, или да я оставят празна, на институциите се позволява да решат сами. Колко са те, няма как да разберем, защото често са „оперативна тайна”. Макар паркоместата да са видими за всички граждани. Но неизползваеми за тях.