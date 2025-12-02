Адам Сандлър станал актьор, защото искал да бъде известен. 59-годишният актьор призна, че в началото на комедийната си кариера искал да привлече вниманието по същия начин, по който го е правел Еди Мърфи, но с времето приоритетите му се променили и за него станало по-важно да върши добра работа.

„Като дете исках на 100% да бъда известен. Когато бях на 17 години и започнах да се занимавам със стендъп комедия, исках това, което имаше Еди Мърфи – да вървя по улицата и хората да викат: „Боже мой!“. Това щеше да покаже на приятелите ми в училище и на родителите ми, че съм успял, и това беше първата ми цел. Така че, да, исках слава, но след няколко години започваш да искаш и да си добър. И това става целта“, сподели той пред журналисти.

Адам Сандлър, който има две дъщери – 19-годишната Съни и 16-годишната Сейди, от съпругата си Джаки, призна, че работата може да бъде трудна, защото не може да позволи лични проблеми да му пречат, когато е на снимачната площадка.

„Не е лесно да се опитваш да играеш весела роля, когато денят ти е мрачен. Нито една част от мен, абсолютно никаква, не се събужда и казва: „Иска ми се това да не се беше случило“. Но имаш истински живот. Имаш възходи и падения, точно като всички останали. Хората пренебрегват това. Може да си в стаята, но главата ти да е другаде заради работата. Но това е така във всяка професия“, каза актьорът.

