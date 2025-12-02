Северен елен на име Бъди стана причина за мащабно разследване в Северна Англия, след като в неделя следобед избяга от атракция във Формби, недалеч от Ливърпул. Рогатият беглец се разходи необезпокояван по близките пътища и това доведе до мащабна акция, в която се включиха полицията, бреговата охрана и дори Кралските военноморски сили, съобщи "Ройтерс", цитирани от БТА.

След няколкочасово издирване Бъди бе открит да спи необезпокоен сред пясъчните дюни на плажа. Полицейски дрон и термални бинокли помогнали да бъде засечена топлинната му следа, а ветеринар, подпомаган от военноморски екип, успя да го улови и върне при стопанина му.

„Не се случва често да издирваме северни елени, но благодарение на координираната работа на всички служби успяхме да проследим движението му, въпреки че вече се беше стъмнило“, разказа главен инспектор Джаклин Оувъри. Тя подчерта, че животното е било реална опасност както за себе си, така и за шофьорите, след като е попаднало на пътното платно — затова бързото му залавяне е било от ключово значение.

