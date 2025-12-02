Броят на загиналите при наводнения и свлачища на индонезийския остров Суматра достигна 708 души, съобщи агенцията за бедствия на страната, цитирана от The Guardians. В незвестност са 504 души.

За по-малко от ден жертвите са се увеличили с около стотина.

Силни мусонни дъждове и тропически циклони опустошиха части от Азия тази седмица, включително Индонезия, Шри Ланка и Южна Тайланд, като повече от 1 300 души загубиха живота си, инфраструктура беше разрушена, а цели градове бяха наводнени.

Само в Индонезия засегнати са около 3,2 милиона души, а 2 600 са ранени. Един милион души са евакуирани от райони с висок риск.

Спасителните екипи все още са затруднени от блокирани пътища и разрушени мостове. Някои райони, включително Тапанули Тенгах в Северна Суматра и Агам в Ачех, са недостъпни, според УНИЦЕФ.

Над 500 загинали при наводнения и свлачища в Югоизточна Азия

В Ачех, една от най-засегнатите области, на пазарите свършват ориз, зеленчуци и други основни продукти, а цените са се утроили, съобщи организацията Islamic Relief, която изпратила 12 тона спешна хранителна помощ. „Обществата в Ачех са в сериозен риск от недостиг на храна и глад, ако доставките не бъдат възстановени в следващите седем дни“, се казва в изявлението.

Индонезийското правителство съобщи в понеделник, че е изпратила 34 000 тона ориз и 6,8 милиона литра олио за готвене в Ачех, както и в провинциите Северна и Западна Суматра.

Световната здравна организация обяви, че изпраща бързи спасителни екипи и жизненоважни доставки в региона, както и засилва наблюдението за болести.

Редактор: Ралица Атанасова