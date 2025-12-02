Откриха обявения за общодържавно издирване 25-годишен Станко Скечелиев от казанлъшкото село Копринка.

Мъжът беше в неизвестност от 25 ноември. През последните дни в издирването се включиха, роднини, полиция и доброволци. Той не можеше да бъде локализиран, тъй като бил оставил мобилния си телефон в дома си в село Бузовград.

Станко е открит от горски служители до монумента "Факлите" под връх Бузлуджа. В добро състояние е, но предстои да му бъдат направени медицински изследвания.