Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Даниел Митов в Народното събрание за действията на МВР и СДВР по време и след протеста, провел се на 1 декември.

Изслушването е заложено като първа точка в дневния ред на парламента. Предложението дойде от съпредседателя на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и беше прието единодушно с 211 гласа "за", без "против" и "въздържали се".

Равносметката за протеста в София: Мирна демонстрация, последвана от сблъсъци с полицията, палежи, арести и пострадали

На протеста в понеделник вечерта се стигна до ескалацията на напрежението. Пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков", предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Запалени бяха контейнери за боклук, щети имаше и по полицейски автомобили. Наложи се полицаите да използват лютив спрей. Ден след това директорът на СДВР заяви, че има 71 задържани, а нападателите са били предварително организирани.

Редактор: Дарина Методиева