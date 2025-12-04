Темата Украйна е и сред основните, които обсъжда френският президент Еманюел Макрон в Китай. Той е на четвъртото си държавно посещение в Пекин. На визитата си във втората по големина икономика в света Макрон е придружаван от голяма бизнес делегация, като се очаква да бъдат сключени редица търговски споразумения за френската промишленост.

Макрон започна визитата си в Китай с обиколка на Забранения град



От своя страна Китай иска да облекчи търговските търкания с 27-те страни от Европейския съюз по отношение на силно субсидирания си сектор на електромобилите. Същевременно Пекин се представя като надежден търговски партньор и алтернативен пазар на САЩ. Макрон призова своя китайски колега Си Цзинпин да работи за прекратяване на войната в Украйна.

