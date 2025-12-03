Снимка: БТА
Френският президент търси напредък в търговските отношения и мирните усилия за Украйна преди срещите си с Си Цзинпин
Френският президент Еманюел Макрон започна днес държавната си визита в Китай с обиколка на Забранения град в Пекин, предаде ДПА.
За Макрон и съпругата му Брижит беше организирана също и частна визита на бившия Императорски дворец, съобщи Елисейският дворец.
Много малко държавни лидери са били удостоявани с частно посещение до комплекса, който някога е бил недостъпен за обикновените граждани, отбелязва ДПА. Медиите също не са имали право да присъстват по време на обиколката на Макрон.
Френският президент, който посети този обект - част списъка на световното наследство на ЮНЕСКО - през 2018 г., сега е сред първите чуждестранни гости, които виждат реновираната наскоро градина "Циенлун", отворена през септември миналата година.
Преди срещите си в китайските лидери Макрон написа в "Екс", че дискусиите с китайския президент Си Цзинпин ще се фокусират "върху мира и икономическия баланс, от който светът така отчаяно се нуждае".
Китайското министерство на външните работи съобщи, че Си планира да обсъди с Макрон китайско-френските отношения и важни международни въпроси, но не даде повече подробности.
Утре се очаква Макрон да се срещне със Си и други високопоставени китайски държавни и партийни лидери.
Елисейският дворец заяви, че Франция иска да призовe Китай да води по-балансиранa политика в областта на търговията. Европа редовно критикува Китай заради нелоялната конкуренция, произтичаща от китайските държавни субсидии за електромобили, стомана и слънчеви панели. Заради тези субсидии Китай може да продава стоките си на по-ниска цена.
По отношение на трудностите около спирането на войната в Украйна Макрон ще поиска Китай да използва влиянието си върху Русия, за да се стигне до сключване на примирие.
Утре Макрон планира да посети язовир в град Чънду, в провинция Съчуан, преди да се върне във Франция.
Пекин заяви, че Франция е третият по важност търговски партньор на Китай от ЕС.
