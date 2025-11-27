Френският президент Еманюел Макрон ще поиска от китайския лидер Си Цзинпин да окаже натиск върху Русия за прекратяване на огъня в Украйна, да се въздържа от каквато и да било ескалация около Тайван и да работи за "намаляване на големите глобални макроикономически дисбаланси", предаде "Франс прес", позовавайки се на Елисейския дворец.

От 3 до 5 декември Макрон ще направи четвъртата си държавна визита в Китай - страна, която е едновременно "партньор" и "системен съперник" на Европа, се посочва в изявлението на Елисейския дворец.

Макрон: Няма да пращаме френски младежи на фронта в Украйна

Що се отнася до Украйна, "в този момент на интензивни преговори за разрешаване на кризата, искаме Китай да може да убеди и да повлияе на Русия, насочвайки я към прекратяване на огъня възможно най-бързо, както и до консолидацията на това примирие", отбеляза съветник на Макрон.

"След ескалацията на напрежението между Пекин и Токио по повод Тайван, Франция призовава за "сдържаност", "спокойствие" и "зачитане на статуквото" по отношение на статута на острова", добави той.

Макрон: Само Русия спира мира в Украйна

Елисейският дворец съобщи също така, че Макрон, който ще бъде домакин на срещата на Групата на седемте най-развити демокрации (Г-7) през 2026 г., се надява да работи с Китай за "стабилен и устойчив растеж, от който да се възползват всички".

Редактор: Дарина Методиева