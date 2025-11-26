На фона на нарастващото напрежение в Европа и опасенията от руската агресия, във Франция се разрази сериозна дискусия относно подготовката на населението за реакция при кризи. След като началникът на Генералния щаб заяви, че „Франция трябва да бъде готова да даде жертви“, президентът Еманюел Макрон побърза да успокои обществото, че младежите, които преминат новата военна подготовка, няма да бъдат изпращани да се бият в Украйна.

►Погрешна интерпретация и спешни уточнения

Думите на висшия военен бяха интерпретирани погрешно от обществеността като сигнал за връщане на задължителната казарма или подготовка за директен сблъсък. Това наложи спешно уточнение от страна на държавния глава, че на този етап става въпрос единствено за връщане на „доброволната военна служба“.

Франция възстановява доброволната военната служба заради руската заплаха

Категоричните уверения на властите са, че никой от френските младежи няма да замине за фронта в Украйна, въпреки екзистенциалната опасност, която според Париж идва от Русия.

►Какво представлява новата програма?

Очаква се планът да бъде официално обявен край Гренобъл, където е базирана елитната 27-ма планинска пехота. Идеята е да се разшири съществуващата от 1997 г. „национална служба“, като се адаптира към актуалните заплахи.

Младите хора ще бъдат обучавани в период от 10 месеца, като ще получават минимално заплащане от държавата. Целта е през първата година да бъдат привлечени между 2000 и 3000 души. Планът предвижда до 2030 г. бройката да достигне 10 000, а впоследствие - до 50 000 души годишно.

►Обществени нагласи и политически реакции

Връщането на задължителната казарма не се обсъжда към момента. Въпреки това социологическите проучвания показват засилен интерес от страна на младите хора - над 60% от французите заявяват подкрепа за доброволна служба, но не и за задължителна.