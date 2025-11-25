Президентът Еманюел Макрон ще обяви тази седмица, че Франция възстановява военната служба на доброволен принцип предвид нарастващата заплаха от Русия, малко под три десетилетия след отмяната на наборната военна служба в страната.

Държавният глава ще обяви промяната по време на посещение в пехотна бригада в Югоизточна Франция на 27 ноември, според няколко източници, запознати с решението.

Макрон: Само Русия спира мира в Украйна

Съобщението ще дойде повече от три години и половина след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Макрон и други френски официални лица предупреждават, че Москва рискува да не спре на границите на Украйна.

Върховният генерал на Франция, началникът на генералния щаб на въоръжените сили Фабиен Мандон, предизвика бурна реакция в страната миналата седмица, като предупреди, че Франция трябва да бъде готова „да загуби децата си“. Той подчерта, че Русия „се подготвя за конфронтация с нашите страни до 2030 г.“.

Макрон заяви пред телевизия RTL, че на 27 ноември ще обяви „преобразуване на националната служба в нова форма“.

Източник, запознат с въпроса, който пожела да остане анонимен, каза, че планът е през първата година да бъдат обучени между 2000 и 3000 души. Целта е с времето броят на записалите се да достигне 50 000 годишно.

Макрон предупреди, че Франция не трябва да показва „слабост“ пред заплахата, която представлява Русия.

„Ако искаме да се защитим, ние, французите – което е единствената ми грижа – трябва да покажем, че не сме слаби пред силата, която ни заплашва най-много“, настоя той.

Редактор: Мария Барабашка