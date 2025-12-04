Израел обяви, че тленните останки на заложник, предадени в сряда от радикалната палестинска групировка "Хамас", принадлежат на тайландския селскостопански работник Сутисак Ринталак. Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на изявление на канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

Тялото на офицера от израелската полиция Ран Гвили все още е в Ивицата Газа, допълва агенцията. Той е последният от общия брой заложници, който трябва да бъде върнат в Израел. Предаването на всички тела на пленници на "Хамас" ще изпълни основно условие по първата част от плана на американския президент Доналд Тръмп за край на започналата на 7 октомври 2023 г. война в ивицата Газа, отбелязва "Ройтерс".

Израел получи тялото на заложник от Червения кръст в Газа по силата на примирието с "Хамас"

Конфликтът избухна след безпрецедентното трансгранично нападение на палестинските ислямисти срещу израелска територия. По данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в крайбрежния анклав.

По данни на здравното министерство на "Хамас" ответната израелска офанзива е причинила смъртта на над 69 000 палестинци.

Тялото на Ринталак бе взето от Ивицата Газа от Червения кръст и предадено на израелската армия, за да бъде идентифицирано в Националния институт по съдебна медицина, се уточнява в изявлението на кабинета на премиера на Израел. 42-годишният тайландец беше убит при атаката на "Хамас" на 7 октомври в кибуца Беери в Южен Израел.

Останките в последния ковчег, предаден от "Хамас", са на заложник, чието тяло вече е било върнато

По силата на споразумението от 10 октомври тази година ислямисткото движение върна последните 20 останали живи заложници, сред които беше и българският гражданин Матан Ангрест, и 27 тела на пленници в замяна на около 2000 палестинци, излежаващи присъди в затвори в Израел или държани в арести там.

Междувременно "Гражданската защита" на Газа, контролирана от "Хамас", обяви, че при израелски удари в анклава в сряда са били убити петима палестинци, съобщи ДПА.

Редактор: Станимира Шикова