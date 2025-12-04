Търсенето на изчезналия самолет по време на полет МН 370 на Малайзийските авиолинии ще бъде възобновено на 30 декември, съобщи в сряда Министерството на транспорта на страната. Машината Boeing 777, изпълняващ полет от Куала Лумпур до Пекин, изчезна безследно с 227 пътници и 12 членове екипаж през 2014 г. Оттогава са проведени множество операции по издирването му, но всички са безрезултатни.

Търсенето ще бъде проведено от американската компания Ocean Infinity, специализирана в изследване на морското дъно. През март тази година тя подписа договор с малайзийското правителство на принципа "няма находка, няма заплащане".

Това означава, че Ocean Infinity ще получи 70 милиона долара, но само ако бъдат открити части от самолета. Компанията предприе първата си операция по издирване на самолета на морското дъно по подобен договор през 2018 г., но не намери нищо. През март тази година компанията поднови операцията на друго място с обща площ 15 000 кв. км в Индийския океан, но търсенето бе прекратено през април поради лошото време. Засега не става ясно дали Ocean Infinity разполага с нови доказателства за местонахождението на останките от самолета. Миналата година изпълнителният ѝ директор обяви, че компанията е подобрила технологията си от 2018 г. и подчерта, че сега работи с много експерти, занимаващи се с анализиране на данни.

Редактор: Габриела Павлова