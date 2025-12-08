Разривът в отношенията между Илон Мъск и Европейския съюз се задълбочава. Притежаваната от американския милиардер социална платформа X спря рекламния акаунт на Европейската комисия. Мярката обяви търговският директор на компанията, а тя означава, че Еврокомисията няма да може да промотира и проследява своите публикации.

Преди ден самият Мъск критикува остро ЕС, след като ЕК глоби X със 120 милиона евро заради нарушения в правилата за прозрачност. Мъск нарече ЕС “задушаваща бюрокрация” и поиска той да се разпадне. В негова защита се обявиха американският държавен секретар Марко Рубио и бившият руски президент Дмитрий Медведев.

Не бива да ни изненадва реакцията на Мъск, защото той изразява една позиция, която ние чуваме или изрично, или по-приглушено от администрацията на Тръмп към регулаторната система на Европейския съюз. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова.

“Това не важи само за случая X и за Илон Мъск. Има силно недоволство в администрацията на САЩ за регулационните уредби на ЕС по отношение на големите компании, на технологиите, на дигиталните услуги. Илон Мъск е санкциониран по силата на закона за дигитални услуги. Това е тема, която ще продължи и ще надхвърли Мъск”, смята Поптодорова

Според нея не става дума за пари, защото 120 милиона от богатството на първия трилионер не са проблем. “Това е атака към опита на ЕС да регулира този вид услуги. Любопитна е подкрепата, която дойде от Кремъл - не само от Медведев, а и от Песков. Но не е изненадваща, защото всичко в Кремъл в момента подкрепя това, което излезе от Вашингтон”, обясни тя.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек каза, че Мъск не е консерватор, не е републиканец, не е националист. “Той е две неща идеологически - либертарианец и екстремист на свободата на словото. Това са неща, с които той сам се определя. По първата линия от години води война с всякакъв вид администрация и бюрокрация. Мъск беше част от DOGE, който трябваше да унищожава бюрокрацията вътре в САЩ”, каза още Шкварек.

“Второто нещо, което Мъск приема като лична кауза и заради което купи Twitter и го прекръсти на X, е неговата екстремистка свобода на словото. Той практически хвърли 40 милиарда, които въобще не са се върнали в личното му богатство, за купуване на една платформа с цел да я освободи от политическата коректност, която тогава се беше развихрила в Twitter”, коментира анализаторът.

Според него това няма нещо общо с политиката на администрацията на Тръмп, тъй като там не са застъпени тези две линии до такава степен.

“Все пак дойде подкрепа от Марко Рубио, който е ангажиран с администрацията. Тази необичайност на Мъск си партнира прекрасно с настроенията, които в момента са в Белия дом”, смята Поптодорова.

