Скоростно, но този път след диалог със социалните партньори, бюджетът за догодина вече е напът към парламента. Защо той отново събра много критики, отлагат ли се решенията на редица проблеми за следващите години и по-добре ли е да имаме лош, но приет нов бюджет, отколкото да влезем в еврото с удължен стар? Тази тема коментираха епидемиологът доц. Христиана Бацелова, педагогът Асен Александров и предприемачът Алекнандър Нуцов в предаването „Пресечна точка”.

Втората тема в предаването беше протестът на поколението Z. Готови ли са да станат двигател на обществената промяна или са още твърде млади?