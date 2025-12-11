„Искам да благодаря на всички, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство не може да се управлява по този начин. Това е първа стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Втората стъпка е да се проведат честни и свободни избори”, каза Асен Василев пред журналисти в парламента.

„Това е победа за всички български граждани. Оттук нататък предстои по-трудната задача – България да работи за всеки един от нейните граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо Д. Гражданската енергия, всички, които излязоха на площадите, успяха да спрат този план за държавата с голямо Д. Сега предстои да построим България с голямо Б”, каза Василев.

„В това НС няма да участваме в каквото и да било конфигуриране”, заяви Ивайло Мирчев. Той допълни, че трябва да се отива на избори. „Те трябва да се проведат по ясни и честни правила. Да има честни избори. Вътрешното министерство да работи адекватно”, каза Мирчев.

„Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове и ще обикалят страната – няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели и с хора, които ще следят за честността на вота. Няма да има този път като на предните избори – над 200 купувачи на гласове, които да даваме на службите и те да не си мръднат пръста. Това трябва да е ясно”, каза Мирчев.

„Тази оставка на правителството, освен победа за България, е победа на всички страхотни хора, които излязоха и протестираха в цялата страна”, заяви още Ивайло Мирчев.

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ЗА ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Иван Петров