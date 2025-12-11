Снимка: БГНЕС
Кабинетът „Желязков“ подаде оставка
Това е първа стъпка по пътя това България да стане нормална европейска държава, заяви Асен Василев
„Искам да благодаря на всички, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство не може да се управлява по този начин. Това е първа стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Втората стъпка е да се проведат честни и свободни избори”, каза Асен Василев пред журналисти в парламента.
„Това е победа за всички български граждани. Оттук нататък предстои по-трудната задача – България да работи за всеки един от нейните граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо Д. Гражданската енергия, всички, които излязоха на площадите, успяха да спрат този план за държавата с голямо Д. Сега предстои да построим България с голямо Б”, каза Василев.
„В това НС няма да участваме в каквото и да било конфигуриране”, заяви Ивайло Мирчев. Той допълни, че трябва да се отива на избори. „Те трябва да се проведат по ясни и честни правила. Да има честни избори. Вътрешното министерство да работи адекватно”, каза Мирчев.
„Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове и ще обикалят страната – няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели и с хора, които ще следят за честността на вота. Няма да има този път като на предните избори – над 200 купувачи на гласове, които да даваме на службите и те да не си мръднат пръста. Това трябва да е ясно”, каза Мирчев.
„Тази оставка на правителството, освен победа за България, е победа на всички страхотни хора, които излязоха и протестираха в цялата страна”, заяви още Ивайло Мирчев.
