Коментират доц. Хриситиана Бацелова, Асен Александров и Алекнандър Нуцов
В последния работен ден от седмицата гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - епидемиологът доц. Христиана Бацелова, педагогът Асен Александров и предприемачът Алекнандър Нуцов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.
Първата от тях бе свързана с гласуваната оставка на кабинета "Желязков". Втората тема в предаването е за нагласите у нас към бъдещето на Европейския съюз и влизането в еврозоната. Според проучване на Евробарометър направено през есента 54% от българите смятат, че страната ни е спечелила от членството в ЕС. Това е най-ниският резултат сред всички 27 държави. За сравнение, в Малта този дял достига 96%, в Португалия – 95%, в Литва - 92%.
Цялото предавае гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
