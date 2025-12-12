Планът на САЩ за прекратяване на войната в Украйна предвижда Киев да се присъедини към ЕС през януари 2027 г. Това заяви високопоставен служител пред АФП, докато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта се засилват.

„Това е посочено там, но е въпрос на преговори, а американците го подкрепят“, посочи високопоставеният служител, запознат с въпроса, позовавайки се на плана на САЩ.

В четвъртък Европейският съюз предаде на Украйна дълъг списък с реформи, които трябва да бъдат извършени във връзка с присъединяването на страната към блока. Украйна е решена да ускори процеса въпреки продължаващата война и пречките от една от държавите от ЕС - Унгария, предаде "Асошиейтед прес".

Въпреки че Унгария е против: ЕС придвижва кандидатурата на Украйна за членство

Високопоставени европейски представители и дипломати се срещнаха в Лвов, в Западна Украйна и заявиха, че списъкът с исканията покрива приблизително половината от необходимите реформи, които ще позволят напредък, докато официалните преговори остават блокирани от Будапеща.

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват.

Редактор: Ивайла Митева