В ефира на „Събуди се“ тримата журналисти Силвия Великова, Виктор Иванов и Александър Симов направиха остър анализ на текущата политическа ситуация в страната, като поставиха акцент върху протестите, поведението на политиците и бъдещите избори.

Според Силвия Великова хилядите протестиращи на площадите нямат общополитическо представителство. „Младите обещаха в различни интервюта, че ще бъдат критични към всеки, който поеме властта“, добави тя. Великова коментира и разпространения онлайн списък с имена на журналисти, които трябва да бъдат свалени от ефир, като посочи, че това вероятно е дело на тролове и е препубликувано от други лица. „Политиците делят журналистите на "наши" и "ваши". Крайно време е да разберат, че журналистите трябва да бъдат критични към всекиго“, каза Великова.

Равносметката след оставката на кабинета: Политическите заявки преди консултациите

Александър Симов коментира, че политиците предпочитат да се срещат само с журналисти, които няма да им зададат неудобни въпроси. „Сега виждаме все повече политически фигури, които избягват такива интервюта“, каза той. Виктор Иванов добави, че някои политици нарочват журналисти и отказват да разговарят с тях, като вместо това публикуват клипове в TikTok и Facebook.

Журналистите обсъдиха и консултациите на президента за съставяне на ново правителство. Великова подчерта, че е важно да се разбере дали президентът Румен Радев води консултациите като потенциален кандидат за изборите или като арбитър в конституционната процедура. „След бързото насрочване на консултациите изглежда, че той няма да участва в изборите“, смята Великова.

Симов посочи, че партията „Продължаваме Промяната“ трябва да понесе отговорност за оставката на правителството и протестите. Иванов предупреди, че евентуален хаос ще бъде в полза на „ДПС – Ново начало“, които се представят като крепители на стабилността и биха могли да върнат контрола върху избирателите.

Политически събития на бързи обороти: Какво следва след оставката на правителството

Според Симов не е възможно настоящият парламент да реши политическата криза, а Великова е категорична, че нови избори са неизбежни. „Радев има интерес да се яви на избори сега, защото срещу него има сериозни политически противници, които искат да отложат излизането му на избори“, допълни Симов.

Редактор: Дарина Методиева