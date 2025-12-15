В неделя дойдоха реакции от двете най-големи парламентарно представени групи. ГЕРБ-СДС са категорични, че след оставката няма да правят опит да съставят ново правителство. И от ПП-ДБ заявиха, че няма да сформират кабинет.

Поради тази причина предсрочните избори са все по-видими на хоризонта. От „Продължаваме Промяната-Демократична Бългагория" обявиха, че ще предложат да се върне пълното машинно гласуване. А именно машините да броят подадените гласове, а не да служат само за принтери.

След оставката на кабинета "Желязков": Започват консултациите при президента

Така беше през 2021 и 2022 година, когато след промените в Изборния кодекс броенето отново стана ръчно.

Редактор: Ивайла Митева