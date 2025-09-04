-
Бойко Борисов: Посещението за Зафиров в Китай не е скандал, а част от голямата геополитика
-
Експерти за предложението на Путин Зеленски да посети Москва: От тази среща няма смисъл
-
Какво да очакваме от новия политически сезон и в какво качество Атанас Зафиров посети Пекин
-
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига у нас
-
Желязков в НС: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
-
След инцидента с Урсула фон дер Лайен: Италия обмисля засекретяване на полетите на висши държавници
Коментар на Александър Андреев, Стоил Стоилов и Красимир Симонски
В началото на парламентарния сезон от ИТН обявиха, че техен приоритет ще бъде за 100% машинно гласуване със сканиращи устройства. Темата коментираха Александър Андреев, бивш говорител на ЦИК, Стоил Стоилов, изборен експерт, Красимир Симонски, бивш председател на Държавна агенция „Електронно управление”, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Андреев каза, че това е позицията на една от политическите сили, но дали ще се стигне до промени в Изборния кодекс и какви ще бъдат те – не може да се каже.
„Промяната и преминаването от един начин на гласуване – с хартиена бюлетина и машини – към нов подход – въвеждане на сканиращи устройства, които да отчитат изборните резултати – поставя въпроси. На първо място – кои са тези машини, какво представляват, как ще отчитат”, посочи той.
Нов сезон, нови заявки от парламентарната трибуна (ОБЗОР)
Симонски каза, че е запознат с тези сканиращи машини и посочи, че те са по-сложни от тези, които използваме сега.
Той обясни, че изборният процес може да се забави, ако се въведе сканиращата машина. И допълни, че възниква въпросът как ще се верифицират бюлетините.
Симонски каза, че между 4 000 и 6 000 долара ще струва едно такова устройство, а Андреев допълни, че ще трябва да поръчаме между 11 000 и 12 500 бройки.
Симонски заяви, че е против това предложение, тъй като ще се компрометира изборният процес.
Стоилов е на мнение, че всяко харчене на пари и въвеждане на нови технологии в избирателните секции е ненужно. Той коментира, че при изборната процедура „искаме да наливаме неоправдано голямо количество ресурс”. И допълни, че „всички проблеми на изборния процес са извън тази изборна процедура – говорим за купуване на гласове, контролиран вот”.
Повече от разговора гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни