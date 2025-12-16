Русия обяви германската медия Deutsche Welle за „нежелана”, забранявайки фактически нейната дейност в страната. Това се случва на фона на голямото напрежение между Москва и Берлин около конфликта в Украйна.

Deutsche Welle е международна германска радио-телевизионна компания, която излъчва и на руски език. Тя фигурира в списъка на руското министерство на правосъдието на „нежеланите организации”, констатира АФП.

