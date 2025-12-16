След оставката на кабинета „Желязков” политическата обстановка става все по-динамична и напрегната. Консултациите при президента Румен Радев засилиха съмненията, че нов кабинет може да бъде сформиран в рамките 51-вото Народно събрание, а преди броени часове Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка.

Според бившия служебен премиер и лидер на „Български възход” Стефан Янев случващото се в отделните партии е второстепенно, а консултациите при президента са рутинен процес, който няма да промени очертаващата се перспектива – избори. По-важният въпрос, подчерта той в предаването „Денят на живо”, е как се стигна до сегашната политическа ситуация и защо парламентът отново е изчерпан толкова бързо.

Анализатори: Консултациите при президента са ритуал за успокояване на обществената тревожност

Янев смята, че истинската причина хората да излязат по площадите не е била ясно назована. „Никой не си дава сметка каква е основната сила, която изкара хората на улицата – това е кризата на доверието“, каза лидерът на „Български възход” и изрази увереност, че този потенциал за протест няма да изчезне.

В основата на кризата, по думите му, стои усещането на гражданите, че не са представени и че държавата „се занимава със себе си“, вземайки решения в тесен кръг и в нечий друг интерес. Именно това отчуждение поражда апатия и гняв, а не конкретни партийни конфигурации, твърди политикът.

На въпроса дали вижда алтернатива в президента Румен Радев Янев отговори категорично „Не“. Според него дебатът за нови лица е подвеждащ. „Проблемът е смяната на модела, а не смяната на лицата“, подчерта той, като добави, че дори нови политически фигури биха се превърнали в част от статуквото, ако моделът на функциониране на държавата остане същият.

„Възраждане“ на консултации при президента: Избори през март са съвсем постижими

Като първа стъпка към промяна Янев посочи честните избори, но направи важно уточнение – спорът „с машини или без машини“ не решава проблема. „С машини или без, това няма да промени нищо в прозрачността на изборния процес“, каза той. По думите му ключът е в цялостната организация, отчетността и активното участие на гражданите, които трябва да припознаят изборите като начин да си върнат доверието в институциите.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова