Снимка: Стопкадър
-
Доц. Златогор Минчев: Връщането на хартиения вот е най-евтиното решение, но крие риск от манипулации
-
Изпълнителното бюро на БСП подава оставка
-
Консултациите при президента продължават с „БСП-Обединена левица” и ИТН
-
Анализатори: Консултациите при президента са ритуал за успокояване на обществената тревожност
-
Премиерът Желязков в Хелзинки: Сигурността на Източния фланг трябва да бъде повишена
-
„ДПС-Ново начало“ на консултациите: Подкрепяме удължителния бюджет, но той не е най-добрият вариант
Според бившия служебен премиер случващото се в отделните партии е второстепенно, а консултациите при президента са „рутинен процес“
След оставката на кабинета „Желязков” политическата обстановка става все по-динамична и напрегната. Консултациите при президента Румен Радев засилиха съмненията, че нов кабинет може да бъде сформиран в рамките 51-вото Народно събрание, а преди броени часове Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка.
Според бившия служебен премиер и лидер на „Български възход” Стефан Янев случващото се в отделните партии е второстепенно, а консултациите при президента са рутинен процес, който няма да промени очертаващата се перспектива – избори. По-важният въпрос, подчерта той в предаването „Денят на живо”, е как се стигна до сегашната политическа ситуация и защо парламентът отново е изчерпан толкова бързо.
Анализатори: Консултациите при президента са ритуал за успокояване на обществената тревожност
Янев смята, че истинската причина хората да излязат по площадите не е била ясно назована. „Никой не си дава сметка каква е основната сила, която изкара хората на улицата – това е кризата на доверието“, каза лидерът на „Български възход” и изрази увереност, че този потенциал за протест няма да изчезне.
В основата на кризата, по думите му, стои усещането на гражданите, че не са представени и че държавата „се занимава със себе си“, вземайки решения в тесен кръг и в нечий друг интерес. Именно това отчуждение поражда апатия и гняв, а не конкретни партийни конфигурации, твърди политикът.
На въпроса дали вижда алтернатива в президента Румен Радев Янев отговори категорично „Не“. Според него дебатът за нови лица е подвеждащ. „Проблемът е смяната на модела, а не смяната на лицата“, подчерта той, като добави, че дори нови политически фигури биха се превърнали в част от статуквото, ако моделът на функциониране на държавата остане същият.
„Възраждане“ на консултации при президента: Избори през март са съвсем постижими
Като първа стъпка към промяна Янев посочи честните избори, но направи важно уточнение – спорът „с машини или без машини“ не решава проблема. „С машини или без, това няма да промени нищо в прозрачността на изборния процес“, каза той. По думите му ключът е в цялостната организация, отчетността и активното участие на гражданите, които трябва да припознаят изборите като начин да си върнат доверието в институциите.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни