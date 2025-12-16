-
Откриха най-дългия градски кабинков лифт в Европа (ВИДЕО)
-
Китай възобнови строежа на най-голямото летище в света върху изкуствен остров
-
За пръв път в историята: На Антарктида се проведе маратон по бягане назад (ВИДЕО)
-
Запалиха коледните светлини на елхата във Ватикана (ВИДЕО)
-
В коя страна се приготвят най-вкусните пълнени чушки (ВИДЕО)
-
Вижте как спортува Ки Дзай – единствената в света панда с кафяво-бели петна, отглеждана в плен (ВИДЕО)
150-килограмовата риба, защитен и рядък вид, е била пусната във водата
Истинска сензация за риболовците и природозащитниците – гигантска есетра с дължина 240 сантиметра и тегло около 150 килограма е уловена край Бяла, съобщиха от Фондация „За нашето море“. Впечатляващият екземпляр обаче не е станал трофей, а е върнат обратно във водата, тъй като есетрата е защитен вид.
Според рибарите животното е на около 20 години – възраст, която допълнително подчертава колко рядка и ценна е подобна среща.
Хванаха огромна есетра в Черно море, върнаха я (ВИДЕО)
Есетрата е регистрирана като част от природозащитната инициатива „Спасител на есетрите“ и е записана под номер 192 – своеобразно „ЕГН“ в регистъра на уловените и върнати обратно екземпляри. След кратко заснемане и проверка рибата е пусната обратно, а свидетелите разказват, че тя се е отдалечила спокойно, готова да продължи живота си в естествената си среда.
Освен внушителна, есетрата се оказва и изключително красива – рядък представител на вид, който днес се среща все по-трудно. Именно затова подобни случаи дават надежда, че усилията за опазване на есетрите дават резултат.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни