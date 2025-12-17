След преговорите в Берлин президентът Доналд Тръмп заяви, че споразумението за мир в Украйна е „по-близо от всякога“. Въпреки това една от основните спорни теми остава въпросът за гаранциите за сигурност. Какво следва оттук нататък и кога може да се очаква началото на реалните преговори?

Старшият международен кореспондент на CNN Бен Уедман коментира, че след дни на интензивни срещи между украински и европейски лидери и американски пратеници все по-често се говори за реален напредък към прекратяването на войната в Украйна.

„Украйна е решена да не повтаря горчивия опит от Будапещенския меморандум от 1994 година, подписан от Съединените щати, Русия и Великобритания, с който Киев се отказа от ядрените си оръжия от съветската епоха в замяна на гаранции за своите граници и суверенитет. Тези гаранции обаче се оказаха безполезни“, заяви той.

Зеленски: Мирният план за Украйна ще бъде финализиран до дни

Киев настоява за ангажимент, подобен на член 5 от НАТО, който задължава подписалите страни да се притекат на помощ в случай на нападение. Президентът Володимир Зеленски е заявил, че е готов да се откаже от стремежа си към членство в НАТО – едно от основните искания на Русия. В същото време европейските лидери посочват, че са готови да поемат ръководството на многонационални миротворчески сили в Украйна.

Русия вече заяви, че не приема никаква роля на НАТО на украинска територия. Паралелно с това Украйна се колебае дали да предаде на Русия части от източния регион Донбас, които в момента контролира – предложение, включено в първоначалния мирен план, предложен от Съединените щати.

През следващите дни Киев ще представи в усъвършенстван и преработен вид мирния план на президента Тръмп във Вашингтон, а американската страна впоследствие ще го обсъди с Русия. Очаква се реалните преговори да започнат в понеделник.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц направи по-скромно предложение – примирие за празниците, което Русия отхвърли.

Редактор: Габриела Павлова