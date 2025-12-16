Мирният план за Украйна, договорен с посредничеството на Съединените щати, ще бъде финализиран до дни, заяви президентът Володимир Зеленски. След това документът ще бъде представен на Кремъл, но украинският държавен глава изрази опасения, че Русия няма да го приеме.

След два дни преговори в Берлин американските представители обявиха, че са разрешили 90 процента от проблемните въпроси между Украйна и Русия. „Всяка подробност има значение. Защо? Защото нито една подробност не трябва да се превръща в награда за руската агресия. Ако агресорът получи награда, ще започне да си мисли, че войната се отплаща”, коментира Зеленски.

Украинският президент заяви, че Москва трябва да понесе отговорността за агресията си, а правосъдието трябва да заеме централно място в мирните преговори. „И когато оръжията замлъкнат, когато дроновете спрат да убиват, законът все още трябва да има думата. Основните причини за войната трябва да бъдат върнати в Русия. Не може военнопрестъпниците да пътуват свободно из Европа или света, сякаш са туристи. Не може тези, които убиват, изведнъж да бъдат третирани като уважавани партньори”, категоричен е той.

Зеленски: По-нататъшният напредък на Украйна и Молдова към ЕС трябва да бъде едновременен и тясно координиран

По думите на Зеленски ако Москва откаже да подпише мирния план, Киев очаква да получи американски оръжия. Украинският президент допълни, че Москва вече е дала сигнал, че не е съгласна на украинското предложение за примирие по Коледа.

„Ако желанието да се замени една печеливша сделка с моментни, неустойчиви решения доминира сред украинците, е малко вероятно да участваме. Затова искаме мир, не искаме примирие, което би дало на Украйна почивка и би я подготвило за продължаването на войната. Искаме да спрем тази война, да постигнем целите си, да защитим интересите си и да гарантираме мир в Европа за бъдещето”, отбеляза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Междувременно в Хага 34 държави официално одобриха плановете за създаване на компенсационен орган, който да изплаща щети на Украйна, причинени от руската инвазия. Съветът на Европа - водещата организация за правата на човека на континента, улесни създаването на Международната комисия за искове, в която са подадени вече 80 000 иска. Евросъюзът ще отпусне 1 милион евро за финансиране на дейността на този орган.