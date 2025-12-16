По-нататъшният напредък на Украйна и Молдова по пътя към членство в Европейския съюз трябва да бъде едновременен и добре координиран, заяви украинският президент Володимир Зеленски след среща с молдовския президент Мая Санду в Хага, предаде "Укринформ".

Той благодари на Санду за подкрепата на Молдова и за готовността за задълбочаване на сътрудничеството между двете държави. Лидерите обсъдиха възможните области на партньорство и се споразумяха за последващи контакти.

Група европейски лидери предложиха "многонационални сили" за Украйна

Президентът на Украйна също информира Санду за напредъка на преговорите с американски и европейски партньори, насочени към постигане на достойно мирно решение, гарантиране на сигурността и възстановяване на страната след края на войната. „Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия и да противодействаме на всички възможни прояви на руски заплахи. Обсъдихме и това“, подчерта Зеленски.

Визитата на Зеленски в Нидерландия включва срещи с премиера Дик Схоф, крал Вилем-Александър и участие в дипломатическа конференция на високо равнище, целяща създаване на международна комисия за уреждане на претенции за компенсации за щетите от войната в Украйна.

Президентът също така изнесе реч пред нидерландския парламент, която беше излъчена на живо в YouTube канала на неговата канцелария.

