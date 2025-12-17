Държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание и утре.

Следващи са представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ и ПП МЕЧ, съответно в 10:00 и 11:30 часа.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

ИТН при Радев: Не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-вия парламент

Вчера и „Възраждане“ проведоха консултации с президента Радев. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

От консултациите с „ДПС - Ново начало“ стана ясно, че от партията подкрепя удължителния бюджет и настояват за машинно гласуване, но със сканиращи и преброяващи машини.

Днес първи при държавния глава бяха "БСП - Обединена левица". Формацията заяви, че заради партиен егоизъм парламентът и правителството са загубили легитимност и формацията няма да участва в разговори за нов кабинет в този парламент. Партията настоя за редовен бюджет със силен социален вектор и стабилни приходи, като предупреди, че удължителен бюджет би застрашил уязвимите групи, особено в първата година с евро.

„БСП-Обединена левица“ при президента: Предложихме ново разглеждане на редовния бюджет

„Има такъв народ“ е поредната партия, която не подкрепя ново преконфигуриране на мнозинство в рамките на 51-вия парламент. При своята консултация с президента те настояха за удължителен бюджет. Според тях промените в Изборния кодекс трябва да се правят спокойно и принципно, а не предизборно и „на парче“.

Редактор: Ралица Атанасова