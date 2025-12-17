Испанската полиция изпълни заповед за изселване на стотици мигранти, предимно без документи, от изоставена училищна сграда северно от Барселона, където те живеели незаконно, предаде Асошиейтед прес, цитирани то БТА.

Знаейки за изселването в средата на зимата, повечето от обитателите вече напуснали сградата, за да търсят подслон на друго място, преди полицията да влезе вътре рано тази сутрин по съдебно разпореждане. Останалите в сградата до момента са напуснали мирно.

Проучване: Европейците надценяват броя на нелегалните мигранти и искат по-строги мерки

Сградата се намира в Бадалона - работнически град близо до Барселона. Много мигранти от Субсахарска Африка, предимно от Сенегал и Гамбия, се бяха нанесли в сградата сред нейното опразвнане през 2023 г.

Кметът на Бадалона Шавиер Гарсия Албиол обяви изселването в публикация в "Екс".

"Както обещах, започва изселването на 400 незаконни обитатели на изоставената сграда на училище Б9 в Бадалона", написа той.

Съдебното разпореждане задължава кметството на Бадалона да предостави на изселените мигранти достъп до социални услуги, но не и да намери жилища за всички обитатели на изоставената сграда, посочва АП.

Редактор: Ралица Атанасова