Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум поиска ООН да "изпълни ролята си" и да предотврати кръвопролитен конфликт във Венецуела, предаде "Ройтерс". Тя направи изказването си на фона на напрежението между южноамериканската държава и САЩ.

Шейнбаум заяви по време на брифинг, че Мексико е против чуждата намеса във Венецуела.

Тръмп нареди пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп нареди вчера блокиране на всички санкционирани петролни танкери, които влизат или излизат от Венецуела – решение, което правителството на Николас Мадуро описа като "гротескна заплаха".

