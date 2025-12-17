Поредна ескалация между САЩ и Венецуела. Американският президент Доналд Тръмп нареди „пълна и тотална” блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела.



В публикация в социалните мрежи, с която обяви блокадата, Тръмп заяви, че страната използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща да продължи концентрирането на военни сили.

САЩ обстрелваха 3 плавателни съда, превозващи наркотици в Тихия океан, осем души загинаха

Миналата седмица американски военни завзеха петролен танкер край бреговете на Венецуела. Последва струпване на военни сили в региона.

„Казваме на народа на САЩ нашата истина. И тя е много ясна: империализмът и нацистко-фашистката десница искат да колонизират Венецуела, за да отнемат нашето богатство – петрол, газ, злато, желязо, алуминий и други минерали. Ние сме се заклели да защитаваме родината си и във Венецуела мирът винаги ще надделява, заедно със стабилността и общото щастие на нашия народ. На народа на Съединените щати повтаряме отново и отново, хиляда пъти: Не кръв за петрол, не война за петрол. Твърденията за трафик на наркотици са фалшиви новини, лъжа, извинение”, заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро.