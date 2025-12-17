Носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо се чувства добре, заяви говорител, въпреки получената миналата седмица фрактура на гръбначен прешлен на път за Осло по време на тайното ѝ бягство от Венецуела с малка рибарска лодка, предаде "Ройтерс".

Нобелистката "се чувства добре и в момента е на медицински преглед при специалист, за да се гарантира бързото ѝ и пълно възстановяване", съобщи в Х говорителят. Той отбеляза, че Мачадо вече не е в Осло, но не уточни къде се намира тя.

Мария Корина Мачадо е с фрактура на прешлен

Мачадо пристигна в Осло, пренебрегвайки десетгодишната забрана за пътуване, наложена от властите в родината си, след като прекара повече от година в нелегалност. Тя обаче не успя да пристигне навреме за официалната церемония по връчването на наградите. Нобеловият приз за мир прие дъщеря ѝ Ана Корина Соса Мачадо, която прочете подготвената от 58-годишната опозиционерка реч.

На церемонията Ана заяви, че майка й ще се върне във Венецуела "много скоро", след като посети Осло.

Редактор: Емил Йорданов