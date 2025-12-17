Излизането на последния филм на Роб Райнър – Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale, е отложено след смъртта на режисьора и съпругата му, фотографката Мишел Сингър Райнър, пише „Гардиън“, като се позовава на американското издание „Варайъти“.

Американският дистрибутор на филма Bleecker Street е заявил, че планираното излизане през 2026 г. ще бъде отложено, докато „най-доброто решение не бъде взето съвместно с най-близките на Роб и семейството му“.

Филмът се състои от кадри от концерт на живо с участието на групата Spinal Tap, която изпълнява свои песни в близост до древния паметник в Уилтшир, Великобритания. Мястото е важно за Spinal Tap поради един от най-запомнящите се скечове от оригиналния филм, в който малка реплика на камъните от Стоунхендж е спусната на сцената заради объркване с размерите.

Създателите на филма бяха забелязани в Стоунхендж през август, като организацията English Heritage, грижеща се за паметника, потвърди по това време, че мястото е било наето, но не разкри повече подробности. В изявление през октомври се посочва, че Ерик Клептън, Шаная Туейн и Джош Гробан са били гост-музиканти на концерта. Заснетите тогава кадри не са използвани в наскоро излязлото продължение на Spinal Tap – Spinal Tap II: The End Continues, но за филма е записана кавър версия с участието на Елтън Джон.

Диджеите Пол Оукънфолд и Карл Кокс организират първото официално одобрено музикално шоу в Стоунхендж през 2018 г., а между 1974 и 1984 г. там се провежда серия от концерти, организирани от Stonehenge Free Festival.

Роб и Мишел Сингър Райнър бяха намерени мъртви в неделя в дома си в Брентууд, Лос Анджелис. Синът им Ник Райнър е обвинен в убийството им.

В понеделник американският президент Доналд Тръмп се подигра с покойния режисьор и предположи, че смъртта му може да е свързана с политическите му убеждения.

